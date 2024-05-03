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Spor

Galatasaray'da gözler Napoli'nin alacağı kararda

İtalyan ekibi Napoli, Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Dries Mertens'e teklifte bulundu.

3 Mayıs 2024 Cuma 16:04 - Güncelleme:
Galatasaray'da gözler Napoli'nin alacağı kararda
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Galatasaray'da Muslera, Torreira, Barış Alper, Kaan Ayhan ve Abdülkerim'in imzaları sonrasında gözler Dries Mertens'e çevrildi.

Önceki gün yapılan ödül töreninde "Ailemle beraber burda çok mutluyum. Ama kalıp kalmayacağım henüz belli değil" diyen Belçikalı oyuncunun yaşadığı sürecin perde arkası da ortaya çıktı.

NAPOLI TEKLİF YAPTI

Napoli yönetimi, takımın başına getirmeyi planladığı yeni teknik heyet ile konuşup 37 yaşındaki Mertens'i 1 sezon futbolcu, sonrasında ise yardımcı antrenör olarak kullanmak istiyor. Napoli'nin, Mertens'e önerdiği teklifi yeni teknik direktör de onaylarsa yıldız on numara eski kulübüne dönecek. Aksi halde ise Galatasaray'da 1 sezon daha devam edecek.

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