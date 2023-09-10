Galatasaray'da gözler yapılacak zamda!

Teknik direktör Okan Buruk ile başlayacak zamlı tarife Boey, Nelsson, Torreira, Kerem Aktürkoğlu gibi isimleri de kapsayacak. Yeni alınan isimler ile eskiler arasındaki uçurum kapatılacak.

YÖNETİM ÖNEM VERİYOR

Galatasaray gücüne güç kattı. Tabii ki yeni isimlerin yıllık ücretleri ister istemez eski Aslanların durumu sorgulamasına sebep oldu. Avrupa'ya gitmelerine yönetimin izin vermediği Sacha Boey, Victor Nelsson, Lucas Torreira gibi isimlerin durumu da iç huzur anlamında büyük önem arz eder oldu.

TORREIRA, NELSSON VE BOEY

Yönetim bu üçlünün yıllık ücretlerinde iyileştirme planlıyor. Boey'in (500 bin avro alıyor) yıllığının en az 1,5 milyon avro, Nelsson'un (1,3 milyon avro alıyor) 1,7 milyon avro ve Torreira'nın da (2 milyon 750 alıyor) 3,1 milyon avroyu bulması bekleniyor.

YÖNETİMDEN JEST

Yerli isimler bazında ise yönetim masaya oturup yıllık ücretinde iyileştirme yapacağı isimler teknik direktör Okan Buruk ve Kerem Aktürkoğlu. Geçen sezon takımın başına geçen ve şampiyonluğu getiren Okan Hoca'nın 23 milyon TL'lik ücreti artırılacak ve yeni sözleşme önerilecek.

KEREM'E DE YAPILACAK

Buruk sezonluk düşünse de kurulan kadroya bakarak büyük hedefler için teklife "evet" demesi bekleniyor. Yıllık 20 milyon TL alan ve avro karşısında ücreti eriyen Aktürkoğlu'na da bonuslar hariç en az 30 milyon TL düşünülüyor. Ki Kerem için Avrupa'dan teklifler olduğu ancak onun da Şmapiyonlar Ligi için kaldığı biliniyor.