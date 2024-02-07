Galatasaray'da Hakim Ziyech'in durumu sezon sonu belli olacak

Galatasaray'da beklentilere bir türlü yanıt veremeyen ve ayrılığı gündeme gelen Hakim Ziyech'in durumu sezon sonuna kaldı.

Sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak olan oyuncunun talipleri geri çekildi ve devre arasındaki ayrılık ihtimali ortadan kalktı.

Sarı-Kırmızılılar'da kiralık olarak forma giyen Ziyech, Afrika Kupası'nda sakatlandığı için kalan maaşının büyük bölümü FIFA tarafından karşılanacak.

GALATASARAY PERFORMANSI

30 yaşındaki futbolcu Hakim Ziyech, geçtiğimiz yaz transfer olduğu Galatasaray formasıyla bu sezon şu ana kadar çıktığı 14 resmi karşılaşmada 4 gol attı ve 2 asiste imza attı.