İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2024 Pazar / 9 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,849
  • EURO
    33,2427
  • ALTIN
    1995.21
  • BIST100
    9250.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Galatasaray'da Hatayspor etkisi

Galatasaray, Hatayspor maçında aldığı mağlubiyetten bu yana vites artırarak büyük bir seri yakaladı.

Fanatik18 Şubat 2024 Pazar 12:56 - Güncelleme:
Galatasaray'da Hatayspor etkisi
ABONE OL

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı 13 karşılaşmada kaybetmezken, son 6 maçında sahadan galip ayrıldı.

Sarı-Kırmızılılar bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep, Samsunspor ve Başakşehir mücadelelerinden 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile berabere kaldı. Bu müthiş seriyle birlikte Fenerbahçe'den liderlik koltuğunu alan Sarı-Kırmızılılar, Ankaragücü deplasmanından da 3 puanla dönüp zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

DEPLASMAN KARNESİ İYİ

Cimbom'un bu sezonki dış saha karnesi de oldukça parlak. Galatasaray, Başkent'teki kritik mücadeleye kadar ligde 12 deplasmana çıktı. Sarı-Kırmızılılar 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, 27 puanla bu alanda Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada bulunuyor. Cim Bom bu maçlarda 20 kez gol sevinci yaşarken, 5 gol yedi. Aslan son olarak konuk olduğu Samsunspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.