Galatasaray'da Hatayspor etkisi

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı 13 karşılaşmada kaybetmezken, son 6 maçında sahadan galip ayrıldı.

Sarı-Kırmızılılar bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep, Samsunspor ve Başakşehir mücadelelerinden 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile berabere kaldı. Bu müthiş seriyle birlikte Fenerbahçe'den liderlik koltuğunu alan Sarı-Kırmızılılar, Ankaragücü deplasmanından da 3 puanla dönüp zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

DEPLASMAN KARNESİ İYİ

Cimbom'un bu sezonki dış saha karnesi de oldukça parlak. Galatasaray, Başkent'teki kritik mücadeleye kadar ligde 12 deplasmana çıktı. Sarı-Kırmızılılar 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, 27 puanla bu alanda Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada bulunuyor. Cim Bom bu maçlarda 20 kez gol sevinci yaşarken, 5 gol yedi. Aslan son olarak konuk olduğu Samsunspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.