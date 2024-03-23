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Spor

Galatasaray'da Hatayspor mesaisi başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında konuk edeceği Hatayspor'un hazırlıklarına teknik direktör Okan Buruk yönetiminde başladı.

23 Mart 2024 Cumartesi 21:48 - Güncelleme:
Galatasaray'da Hatayspor mesaisi başladı
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Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından iki grup halinde 5'e 2 pas çalışması yaptı.

Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Hatayspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

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