Galatasaray'da hedef Günay Güvenç

Galatasaray, bonservisi Gaziantep FK'de bulunan Günay Güvenç'i kadrosuna katmak istiyor.

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Fernando Muslera'nın arkasına aradığı ikinci kaleciyi Süper Lig'de buldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Okan Kocuk'la yola devam etmeyecek sarı-kırmızılılar, gündemine Günay Güvenç'i aldı.

Galatasaray, bonservisi Gaziantep FK'de bulunan 31 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katmak istiyor.

Günay Güvenç, ülkemizde 6 Şubat'ta yaşanan depremler ve ardından Gaziantep FK'nin ligden çekilmesiyle ligin ikinci yarısında Kasımpaşa'ya kiralanmıştı.

2018'den bu yana Gaziantep FK'nin formasını giyen Günay Güvenç'in kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Galatasaray, bu durumdan faydalanarak 31 yaşındaki eldiveni uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istiyor.