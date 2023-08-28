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Spor

Galatasaray'da hedef Tanguy Ndombele

Transfer döneminin hızlı takımı Galatasaray, Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'nin transferi için Tottenham ile temasa geçti.

28 Ağustos 2023 Pazartesi 16:25 - Güncelleme:
Galatasaray'da hedef Tanguy Ndombele
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Mauro Icardi, Hakim Ziyech, Tete, Wilfried Zaha gibi transferlerinin ardından orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarına devam eden Galatasaray için yeni bir iddia geldi.

GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ

L'Equipe'te yer alan habere göre, sarı-kırmızılı takımın uluslararası bir orta saha oyuncusu için çalışmalarına devam ettiği aktarıldı. Galatasaray'ın bu doğrultuda Tanguy Ndombele'nin transferi için Tottenham ile temasa geçtiği aktarıldı.

Tottenham'da kadroda düşünülmeyen orta saha oyuncusunun da, oynayabileceği yeni bir takıma gitmeyi hedeflediği vurgulandı.

Ndombele'nin geçen sezon da Tottenham'dan Napoli'ye kiralık olarak gönderdildiği hatırlatıldı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Tottenham ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

TOTTENHAM PERFORMANSI

İngiliz ekibi, 26 yaşındaki futbolcuyu 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Tottenham'da 91 maçta sahaya çıkan Ndombele 10 gol attı ve 9 asist yaptı.

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