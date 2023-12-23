Galatasaray'da herkesin yeri belli oluyor

Galatasaray'da orta sahada rekabeti devam ediyor. Kerem Demirbay, Kaan Ayhan ve aynı zamanda Ndombele alternatifi üzerinde de duran Okan Buruk, idmanlarda birkaç farklı kurgu deniyor.

Florya'dan gelen son bilgilere göre Kaan Ayhan merkezde hâlâ 1 adım önde, Kerem Demirbay ise şansını zorluyor. Ndombele büyük ihtimalle yine kulübede başlayacak.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN YENİ YERİ SOL BEK

Karagümrük karşısında savunmanın soluna geçen Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe derbisinde de büyük ihtimalle bu pozisyonda görev yapacak.

Okan Buruk, solda oynaması beklenen Zaha ve ön libero Torreira'dan Barış'a her fırsatta savunma desteği vermelerini istiyor.