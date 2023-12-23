İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2023 Cumartesi / 11 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,2172
  • EURO
    32,2725
  • ALTIN
    1928.59
  • BIST100
    7557.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da herkesin yeri belli oluyor
Spor

Galatasaray'da herkesin yeri belli oluyor

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, orta saha ve sol bekte kimleri oynatacağına karar vermeye çalışıyor.

23 Aralık 2023 Cumartesi 11:12 - Güncelleme:
Galatasaray'da herkesin yeri belli oluyor
ABONE OL

Galatasaray'da orta sahada rekabeti devam ediyor. Kerem Demirbay, Kaan Ayhan ve aynı zamanda Ndombele alternatifi üzerinde de duran Okan Buruk, idmanlarda birkaç farklı kurgu deniyor.

Florya'dan gelen son bilgilere göre Kaan Ayhan merkezde hâlâ 1 adım önde, Kerem Demirbay ise şansını zorluyor. Ndombele büyük ihtimalle yine kulübede başlayacak.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN YENİ YERİ SOL BEK

Karagümrük karşısında savunmanın soluna geçen Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe derbisinde de büyük ihtimalle bu pozisyonda görev yapacak.

Okan Buruk, solda oynaması beklenen Zaha ve ön libero Torreira'dan Barış'a her fırsatta savunma desteği vermelerini istiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.