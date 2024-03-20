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  • Galatasaray'da iç transfer mesaisi! Sıra Abdülkerim Bardakcı'da
Spor

Galatasaray'da iç transfer mesaisi! Sıra Abdülkerim Bardakcı'da

Galatasaray'da iç transferde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Fernando Muslera, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme konusunda anlaşan sarı-kırmızılılarda sıra Abdülkerim Bardakcı'da. İşte detaylar...

Sabah20 Mart 2024 Çarşamba 09:24 - Güncelleme:
Galatasaray'da iç transfer mesaisi! Sıra Abdülkerim Bardakcı'da
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Galatasaray iç transferde atağa kalktı. Sarı kırmızılı takımın sıradaki hedefi Abdülkerim Bardakcı oldu.

Yabancı futbolculardan Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile yerlilerden Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme konusunda anlaşan Galatasaray'da görüşmeler sürüyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile yeni sözleşme imzalamak üzere görüşmelere başladı.

Başarılı stoper an itibarıyla Sarı-Kırmızılılardan yıllık 19.5 milyon maaş alıyor.

CİDDİ BİR ARTIŞ YAPILACAK

Yeni kontratla birlikte Abdülkerim Bardakcı'nın ücretinde ciddi bir artışa gidilmesi bekleniyor.

Bu sezon toplam 36 maça çıkan Abdülkerim Bardakcı 2873 dakika süre aldı ve 6 da gol katkısı verdi.

Abdülkerim Bardakcı geçtiğimiz sezon başında Konyaspor'dan 2.8 milyon euro karşılığında transfer edilmiş ve oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

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