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Spor

Galatasaray'da iki sürpriz veda! Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu...

Orta sahaya Sergio Oliveira takviyesi yapan yapan ve en az iki transfer daha düşünen Galatasaray'da, Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu'ya yol göründü.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 09:25 - Güncelleme:
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Galatasaray'da sürpriz veda kararı alındı. Geçen sezon orta sahanın yükünü çeken ve eleştirilerin odak noktası haline gelen Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu'yla yolların ayrılması planlandı.

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KİRALIK YA DA BONSERVİSİYLE...

Orta sahaya Sergio Oliveira transferi yapan ve en az iki transfer daha düşünen Galatasaray, Taylan ve Berkan için veda kararı aldı. Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu'nun gelecek sezon bonservisiyle gitmesi yönünde karar alındı. İlgi çekici bir teklif gelmemesi halinde ise oyuncuların kiralık olarak gönderilmesi planına geçilecek.

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ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULMUŞLARDI

Geçen sezon orta sahada birçok maçta birlikte süre alan oyuncular, skora katkı yapamamaları ve alınan olumsuz sonuçların nedeni olarak gösterilmiş, eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

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