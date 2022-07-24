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Spor

Jorge Jesus yüzüne bakmıyor! Fenerbahçe'de bir veda daha

Jorge Jesus'un oyun planına uymayan ve forma giyme ihtimali azalan Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, sarı lacivertli takımdan ayrılmak istiyor.

Haber Global24 Temmuz 2022 Pazar 17:31 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas, Sarı-lacivertli ekip ile yol ayrımına geldi. Teknik direktör Jorge Jesus'un, oyun planına uymadığı için Pelkas'a fazla şans vermeyi düşünmediği ifade edildi.

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Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Dimitris Pelkas da forma giyebileceği bir takıma gitmek için menajeriyle kulüp bakmaya başladı. Daha önce adı İtalyan ekipleri ve Hull City ile anılan Yunan oyuncunun, makul bir teklif alması halinde takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

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2020-21 sezonunda Fenerbahçe'ye PAOK'tan transfer olan Dimitrios Pelkas, Sarı-lacivertli forma ile çıktığı 67 maçta 13 gol 7 asistlik performans sergiledi.

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