Jorge Jesus yüzüne bakmıyor! Fenerbahçe'de bir veda daha

Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas, Sarı-lacivertli ekip ile yol ayrımına geldi. Teknik direktör Jorge Jesus'un, oyun planına uymadığı için Pelkas'a fazla şans vermeyi düşünmediği ifade edildi.
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Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Dimitris Pelkas da forma giyebileceği bir takıma gitmek için menajeriyle kulüp bakmaya başladı. Daha önce adı İtalyan ekipleri
ve Hull City
ile anılan Yunan oyuncunun, makul bir teklif alması halinde takımdan ayrılmak istediği belirtildi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi ayrılıyor2020-21
sezonunda Fenerbahçe
'ye PAOK
'tan transfer olan Dimitrios Pelkas, Sarı-lacivertli forma ile çıktığı 67 maçta 13 gol 7 asistlik
performans sergiledi.