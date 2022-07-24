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Spor

Michy Batshuayi bu sezon da Süper Lig'de

Beşiktaş ile yollarını ayıran Michy Batshuayi, Medipol Başakşehir'e transfer oluyor... Başakşehir'in transferi düşük bir maliyetle bitirmek üzere olduğu öğrenildi.

Fanatik24 Temmuz 2022 Pazar 15:25 - Güncelleme:
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Emre Belözoğlu yönetiminde şampiyonluk hedefiyle yola koyulan Başakşehir, Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil'in dışında forvet için de ses getirecek bir transferi bitirmek üzere. Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık oynayan Michy Batshuayi ile bir süredir görüşme halinde olan İstanbul ekibi artık geri sayımda.

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TRANSFER BİTMEK ÜZERE

Beşiktaş geçen sezon futbolcunun kulübüne sadece 150 bin avro kiralama bedeli ödemişti. Oyuncuya ise 3 milyon 165 bin avro garanti ücret verildiği duyurulmuştu. Başakşehir'in ise transferi çok daha düşük bir maliyetle bitirmek üzere olduğu vurgulandı.

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Emre Belözoğlu'nun da takımda görmeyi çok istediği oyuncuyla bu hafta resmi sözleşme imzalanma ihtimali oldukça yüksek.

Chelsea'deki yeni sezon planlamasında kendisine yer bulamayan dünyaca ünlü yıldızın da kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.

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