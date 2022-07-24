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  • Yusuf Yazıcı'dan sezona mükemmel başlangıç! Lille'deki geleceği belirsiz olsa da...
Spor

Yusuf Yazıcı'dan sezona mükemmel başlangıç! Lille'deki geleceği belirsiz olsa da...

Yusuf Yazıcı Lille'deki geleceği belirsiz olsa da yeni sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarında klasını ortaya koymaya devam ediyor. Lille'in Las Palmas ile oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkan Yusuf Yazıcı henüz 2. dakikada fileleri sarsmayı başardı.

Star Gazetesi24 Temmuz 2022 Pazar 10:06 - Güncelleme:
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Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak CSKA Moskova'da geçirdikten sonra Lille'e geri dönen Yusuf Yazıcı'nın takımında kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, yıldız futbolcu yeni sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarında da kalitesini ortaya koymaya devam ediyor.

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YUSUF YAZICI SEZONA GOLLE BAŞLADI

Lille, İspanya kampındaki ilk hazırlık maçında bu ülkenin Las Palmas takımıyla karşı karşıya geldi. Marbella Football Center'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere sona ererken, Fransız takımının ilk golü henüz 2. dakikada Yusuf Yazıcı'dan geldi.

65 DAKİKA SAHADA KALDI

Las Palmas 48. dakikada Benito Ramirez ve 50. dakikada kaleci Lucas Chevalier'in kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti. Skoru ise 68. dakikada Jonathan David belirledi: 2-2. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Yusuf Yazıcı, 65. dakikada yerini Amadou Onana'ya bıraktı.

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LİLLE'İN YUSUF YAZICI KARARI KAMP SONRASI

Yusuf Yazıcı'nın Lille ile yoluna devam edip etmeyeceğinin 1 hafta sürecek olan İspanya kampının ardından belli olması bekleniyor.

RAKİP ESPANYOL

Lille İspanya'daki ikinci hazırlık maçında bugün Espanyol ile karşı karşıya gelecek.

Star Gazetesi

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