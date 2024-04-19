Galatasaray, yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladığı 5 futbolcusu için imza töreni gerçekleştirildi.

İşte yapılan açıklamalar:



Barış Alper Yılmaz: "Çok mutluyum. Bana bu şansı veren başkanımıza, hocamıza ve Erden ağabeye teşekkür ederim. Her iki taraf için de hayırlı olsun."

Abdülkerim Bardakcı: "Başkana ve Erden ağabeye çok teşekkür ederim. Bu kulübün parçası olduğum için çok mutluyum. Geldiğimde iyi oynayarak, efsaneler arasına girmek istediğimi söyledim. İnşallah hayallerim doğrultusunda güzel bir şekilde ilerlerim."

Lucas Torreira: "Herkese çok teşekkür ederim. Muslera'ya ayrıca teşekkür ederim, çünkü onun sayesinde geldim."

Kaan Ayhan: "Herkese teşekkür ederim. Yanımda olduğunuz için teşekkür ediyorum. Başkanımıza, Erden ağabeye, hocamız ve takıma teşekkür etmek istiyorum. Takım arkadaşlarım olmasa, belki ben ve hepimiz burada olmayacağız. Çok mutluyum, 1,5 sene önce geldim. Böyle büyük bir camiaya gelmek değil, kalmak daha zor bir beceri. Yönetimi, taraftarı ikna edebildiğim için mutluyum. Burada oturan takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. İnşallah daha uzun sezonlar geçiririz ve başarılar yakalarız."

Fernando Muslera: "13 yıl.. Dile kolay, bir ömür. Üçüncü kez kontratımı yeniliyorum. Burada güzel yıllar geçirdim. Takım arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Hocamıza, Erden Bey'e, Başkanımıza durmadan çalıştıkları ve yanımızda oldukları için teşekkürler. 16 şampiyonluk gördüm ama Galatasaray, Türkiye'nin en büyüğü. Bu yolda devam etmeliyiz. Oyuncu olarak buradayım, ilerde de bu takım bir parçası olmaya sonsuza kadar devam edeceğim."

Erden Timur: "Gerçekten iki yıldır herkesle birlikteyiz, çok uzun yıllar gibi geldi. Hepsiyle farklı farklı dostluk yaşıyoruz. Ben de onlarla birlikte çok şey öğreniyorum. Dışarıdan mücadele gibi gözükse bile, duygusal tarafı çok başka. Geçtiğimiz sene yaz kampında toplantı yaptık ve amacımın ne olduğunu anlatmak istedim. Allah kimsenin gönlüne boş yere tutku koymaz. O gün orada 'Misyonum sizi hayallerinize kavuşturmak. Hepimizin misyonu, birbirimizi hayallere kavuşturmak.' dedim. Geçen sene hayallerimize kavuştuk, inşallah bu sene de kavuşacağız. Aslan gibi çok güzel yürekli insanlar görüyorsunuz. İnşallah futbolcularımızın kariyeri başarılarla dolu olur. Ailelerine de teşekkür ederim."

Dursun Özbek: "Barış Alper Yılmaz, Türk futbolunun son dönemdeki yükselen yıldızı. Artık sokaklarda top oynayan çocuklar gol attıktan sonra artık Barış Alper diye sevinmeye başladı. Bu azminden en ufak bir parça bile kaybetmemeni diliyorum."

Dursun Özbek: "Lucas Torreira takımımızın enerji küpü, orta sahamızın dinamosu. Lucas Torreira'nın başarımızda çok büyük katkısı var. Terinin son damlasına kadar mücadele ettiğine eminiz. Sana güveniyoruz, hep böyle devam etmeni istiyoruz. Seni Çok seviyoruz." Dursun Özbek: "Kaan Ayhan kardeşim, her zaman göreve hazırdır. İhtiyaç olduğunda her pozisyonda oynayıp, aklını ve kalbini kullanan çok değerli bir sporcumuz. Kısa sürede yıllardır bu takımın formasını giyiyormuşçasına bir performans sergiledi. Kendisine teşekkür ediyorum."

Dursun Özbek: "Abdülkerim Bardakcı... Kimileri sana burun kıvırdı, biz senden hiç şüphe etmedik. Sen de performansıyla birçok kişiyi düşüncelerine pişman ettin. Önünde uzun başarılı yıllar var. Sana da büyük bir teşekkürlerimi gönderiyorum."

Dursun Özbek: "Muslera, sadece sahada gösterdiği performansla değil, efendiliğiyle de tüm spor severlerin gönlünde taht kurmuş birisidir. Muslera 13 senedir sarı-kırmızılı forma için ter akıtmış, bir gün bile mücadeleden kaçmamış, takımımızın en önemli liderlerinden biridir. Bir yabancı değil, bizden biri. Kendisiyle sözleşme konusunda çok kısa konuştuk. İkiletmedi "Sen ne diyorsan, öyledir" dedi. İlerleyen süreçte camiamızın içinde devam etmesini planlıyoruz. Kendisine teşekkür ediyorum."