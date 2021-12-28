Galatasaray'da İsmail Çipe isyanı! Yer yerinden oynadı

star.com.tr 28 Aralık 2021 Salı 23:43 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 23:51

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Denizlispor'u konuk eden Galatasaray'da kaleci İsmail Çipe, sergilediği kötü performansla gündem oldu. Yaptığı hatalarla dikkat çeken İsmail Çipe'ye sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki yağdı.

İSMAİL ÇİPE, SAÇ BAŞ YOLDURTTU

Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası forma şansı bulan İsmail Çipe, kalede sergilediği kötü performansla tepki çekti. İsmail Çipe, sık sık yaptığı hatalar ile gündem olurken sarı-kırmızılılar tarafından eleştirilerin hedefi oldu.

İSMAİL ÇİPE'NİN GALATASARAY KARNESİ

Geçtiğimiz sezonu Kayserispor'da kiralık olarak geçiren İsmail Çipe, bu yaz transfer döneminde Galatasaray'a geri döndü. Muslera'nın sakatlığı ardından kalede forma şansı bulan 26 yaşındaki kaleci, 5 maçta görev alırken kalesinde 5 gole engel olamadı.

Taraftarların İsmail Çipe tepkileri: