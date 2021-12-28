Galatasaray'da İsmail Çipe isyanı! Yer yerinden oynadı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Denizlispor'u konuk eden Galatasaray'da kaleci İsmail Çipe, sergilediği kötü performansla gündem oldu. Yaptığı hatalarla dikkat çeken İsmail Çipe'ye sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki yağdı.
Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası forma şansı bulan İsmail Çipe, kalede sergilediği kötü performansla tepki çekti. İsmail Çipe, sık sık yaptığı hatalar ile gündem olurken sarı-kırmızılılar tarafından eleştirilerin hedefi oldu.
Geçtiğimiz sezonu Kayserispor'da kiralık olarak geçiren İsmail Çipe, bu yaz transfer döneminde Galatasaray'a geri döndü. Muslera'nın sakatlığı ardından kalede forma şansı bulan 26 yaşındaki kaleci, 5 maçta görev alırken kalesinde 5 gole engel olamadı.