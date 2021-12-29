29 Aralık 2021 Çarşamba 14:25 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 14:25

Ziraat Türkiye Kupası 5.turunda Galatasaray penaltı atışları sonunda Denizlispor'a yenildi ve organizasyona veda etti. Galatasaray'ın kalecisi İsmail Çipe ise eleştiri oklarının hedefi oldu. Maç sonrası sarı kırmızılı takımın file bekçisi hakkında "İsmail Çipe kimdir, nereli ve kaç yaşında?" gibi soruların cevapları merak konusu oldu. İşte İsmail Çipe hakkında merak edilenler..

İSMAİL ÇİPE KİMDİR?

İsmail Çipe, 1995 yılında Antakya'da dünyaya geldi. Altyapı kariyerine Hatayspor'da başlayan İsmail Çipe 2010'da Galatasaray altyapısına transfer oldu.

2016 yılında A Takıma yükselen İsmail Çipe Bugsaşspor, Karagümrük, Tuzlaspor ve Kayserispor'da kiralık olarak forma giydi.

TFF 1. Lig'in en az gol atan takımları arasında yer alan Denizlispor, Galatasaray'a 90 dakikada üç gol atmayı başardı.

İsmail Çipe sarı-kırmızılı forma ile 14 maçta görev aldı.

İSMAİL ÇİPE'YE TARAFTARDAN TEPKİ!

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndan elenmesi taraftarının tepkisini çekti. Süper Lig'de 10. sırada yer alan ve oynadığı futbolla taraftarını memnun edemeyen sarı kırmızılılar dün gece de son dakikada yediği golle tur atlama şansını yitirdi. Uzatmalara giden maçta gol olmayınca kazananı seri penaltı atışları belirledi.

Fernando Muslera'nın Sivasspor deplasmanında sakatlanmasından sonra kaleyi devralan İsmail Çipe çıktığı maçlarda taraftarın hedefindeki isim oldu.

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