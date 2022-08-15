Galatasaray'da Jese Sekidika ile yollar ayrıldı

Galatasaray'da, Jesse Sekidika ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;

"Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."

Galatasaray, Sekidika'yı Ocak 2020'de Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

YALNIZCA 19 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray'ın 2020'nin yaz aylarında Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Jese Sekidika, sarı-kırmızılı formayla toplam 19 resmi maçta forma giydi. 26 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulunabildi.