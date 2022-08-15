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Spor

Galatasaray'da Jese Sekidika ile yollar ayrıldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Jese Sekidika'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 19:17 - Güncelleme:
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Galatasaray'da, Jesse Sekidika ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;

"Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."

Galatasaray, Sekidika'yı Ocak 2020'de Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

YALNIZCA 19 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray'ın 2020'nin yaz aylarında Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Jese Sekidika, sarı-kırmızılı formayla toplam 19 resmi maçta forma giydi. 26 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulunabildi.

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