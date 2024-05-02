Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki sloganı yine aynı: Konsantrasyon... Öyle ki, Florya'da taktik programdan daha çok oyuncuları son viraja motive edebilmek için seferberlik ilan edilmiş durumda.

Pazar günü Rams Park'ta oynanacak olan Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Okan Buruk öğrencilerine uyarılarda bulundu.

"HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE"

Kendilerini çok zorlu bir 90 dakika beklediğini hatırlatan Buruk, "Evet şu an her şey bizim elimizde ama daha hiçbir şey bitmedi. Biz maçlarımızı kazanmak zorundayız. Kazana kazana şampiyon olmalıyız" diyerek oyuncularını zafere hazırlıyor.

"YARDIMCI OLMALIYIZ"

Okan Buruk'la birlikte takımın tecrübeli yıldızları da dümene geçmiş durumda. Muslera, Icardi ve Mertens, idmanlarda, soyunma odasında her fırsatta tüm takım arkadaşlarını rehavete kapılmamaları yönünde uyarıyor.

Hata yapmaları halinde Fenerbahçe'nin yarışa daha sıkı tutunacağını vurgulayan deneyimli isimler, "Disiplini, konsantrasyonu bırakmayalım, birbirimizin açıklarını kapatalım, yoksa puan kaybederiz" sözleriyle Sivas maçının önemini ifade ediyor.