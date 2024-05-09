Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da yeni sezon kadro planlamasına şimdiden başlandı.

Özellikle de yeni sezonda yabancı sayısının 14'ten 12'ye indirilmesi sıkıntı oluşturacak.

Kadrosunda Muslera, Davinson, Nelsson, Köhn, Aurier, Torreira, Ndombele, Oliveira, Zaha, Tete, Ziyech, Vinicius ve Icardi'yi bulunduran sarı kırmızılılarda Zaniolo, Ross, Dubois, Cicaldau ve yabancı statüsündeki Yusuf Demir kiralık.

7 YABANCI GÖNDERİLECEK

Bu isimlerden Aurier, Ndombele ve Carlos Vinicius'unn sözleşmesi bitiyor ve takımdan ayrılacaklar. Okan Buruk ile sorun yaşayan Sergio Oliveira da kadroda düşünülmüyor.

Kiralık isimlerden de Leo Dubois ve Nicolo Zaniolo'nun durumu ortada ancak Ross, Cicaldau ve Yusuf Demir düşünülmüyor. Zaha ve Tete için de gelecek tekliflere göre değerlendirmeye alınacak ve yeni yabancı transferlere yer açılacak.