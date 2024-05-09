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Spor

Galatasaray'da karar verildi! 7 futbolcu ile yollar ayrılıyor

Gelecek sezon için kadro planlamasına başlayan Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimlerde yavaş yavaş netleşmeye başladı. Yeni transferlere yer açmak isteyen sarı kırmızılı ekip 7 futbolcu ile sezon sonunda yolları ayırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Türkiye9 Mayıs 2024 Perşembe 09:23 - Güncelleme:
Galatasaray'da karar verildi! 7 futbolcu ile yollar ayrılıyor
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Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da yeni sezon kadro planlamasına şimdiden başlandı.

Özellikle de yeni sezonda yabancı sayısının 14'ten 12'ye indirilmesi sıkıntı oluşturacak.

Kadrosunda Muslera, Davinson, Nelsson, Köhn, Aurier, Torreira, Ndombele, Oliveira, Zaha, Tete, Ziyech, Vinicius ve Icardi'yi bulunduran sarı kırmızılılarda Zaniolo, Ross, Dubois, Cicaldau ve yabancı statüsündeki Yusuf Demir kiralık.

7 YABANCI GÖNDERİLECEK

Bu isimlerden Aurier, Ndombele ve Carlos Vinicius'unn sözleşmesi bitiyor ve takımdan ayrılacaklar. Okan Buruk ile sorun yaşayan Sergio Oliveira da kadroda düşünülmüyor.

Kiralık isimlerden de Leo Dubois ve Nicolo Zaniolo'nun durumu ortada ancak Ross, Cicaldau ve Yusuf Demir düşünülmüyor. Zaha ve Tete için de gelecek tekliflere göre değerlendirmeye alınacak ve yeni yabancı transferlere yer açılacak.

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