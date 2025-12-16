Wilfried Singo ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sky Sports'tan Sacha Tavolieri'nin haberine göre; sağ kanadı güçlendirmek için transfer edilen Wilfried Singo, Türkiye'de ikna edici bir performans sergileyemedi. Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı savunmacı ile yolları ayırmak için aracı temsilcilerle temasa geçtiği belirtildi. Bilindiği üzere Galatasaray'da oynadığı dönemde sık sık sakatlanan ve bu yüzden eleştirilen Singo için taraftarlar da ayrılık kararına tepki göstermiyor.

HEDEF 25-30 MİLYON

30.7 milyon euro maliyeti olan oyuncunun İtalya'ya geri dönmeyi hayal ettiği vurgulandı. Fildişili oyuncunun Liverpool'a da önerildiği ancak İngiliz devinin bu transfer teklifi ni geri çevirdiği belirtildi. Galatasaray'ın Wilfried Singo'yu 25-30 milyon euro arası bir bedelle elden çıkarmayı planladığı ifade edildi. 24 yaşındaki futbolcu, oynadığı 10 maçta 583 dakika süre alırken takımı adına 1 asistlik katkı sağladı.