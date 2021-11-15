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Spor

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Yeni sözleşme...

Galatasaray, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı. Sarı kırmızılılar Kerem Aktürkoğlu'yla 5.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

15 Kasım 2021 Pazartesi 07:52 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 07:52
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Galatasaray iç transferde bir adım daha attı. Sarı kırmızılılar, Taylan, Luyindama ve İsmail Çipe'den sonra en önemli hamlesini yaptı. Olympique Lyon ve Wolfsburg kulüplerinin de kadrosuna katmak istediği Kerem Aktürkoğlu, kulübün yeni sözleşme teklifini kabul etti.

Bu sezon yıldızını parlatan ve hem Galatasaray hem de Milli Takım'ın değişilmez oyuncuları arasına giren Kerem ile 2026 yılına kadar anlaşma sağlandı.

5.5 YILLIK SÖZLEŞME

Kerem Aktürkoğlu, milli takım dönüşünde Galatasaray ile 5.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Kerem'in yıllık 900 bin TL olan ücretine de ciddi bir artış yapılacak.

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