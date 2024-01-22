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Spor

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu rüzgarı

Galatasaray'ın 25 yaşındaki yıldızı Kerem Aktürkoğlu dün akşam oynanan Trabzonspor maçında rakip fileleri iki kez havalandırarak bu sezonki gol sayısını 10'a yükseltti.

Sabah22 Ocak 2024 Pazartesi 11:13 - Güncelleme:
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu rüzgarı
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Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u farklı mağlup ederken Kerem Aktürkoğlu da skora katkı yapmayı ihmal etmedi.

Müsabakanın 80. dakikasında Kerem ceza sahası dışı sol tarafından uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 4-1 yaptı. Uzatma dakikalarında yine sahneye çıkan sarı-kırmızılı futbolcu skoru 5-1'e getirdi.

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 10. golünü kaydetti. Başarılı futbolcu bu gollerin 7'sini Süper Lig'de, 3'ünü UEFA Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde attı.

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