Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na psikolojik destek

Galatasaray'ın 9 ve 10 numarası, sezonun şampiyonluk haftalarına girilirken skora yaptıkları katkıyla, sahada aldıkları sorumlulukla ve ortaya koydukları tecrübeyle takımı mutlu sona doğru taşıyor.

Cim Bom'un santrforu Mauro Icardi, bu sezon 42 resmi maça çıkarken, 27 gol 11 asistlik performans sergiledi ve 38 gole katkı sağladı.

ŞAMPİYONLUK MODU AÇILDI

Icardi'nin arkasında oynayan Dries Mertens ise 46 resmi maça çıktı, 9 gol 14 asiste imza atıp, 23 gole katkıda bulundu. Son olarak Pendikspor karşılaşmasında zaferi getiren golleri atan iki yıldız, tıpkı geçen sezon olduğu gibi şampiyonluk modunu açmış durumdalar.

TÜM OYUNCULAR KUTLADI

Son haftalarda takımın en formsuz isimlerinden biri olan, Pendik maçında oyuna girdikten sonra penaltı kaçıran, tekrarlanan penaltıyı ise gole çevirmeyi başaran Kerem Aktürkoğlu'na büyük destek var.

Moralinin çok bozuk olduğu görülen Kerem'i soyunma odasında tüm oyuncuların kutladığı öğrenildi. Ancak kalan haftalarda da sakatlık veya ceza durumu olmadığı sürece Barış ve Ziyech'in kanatlarda ilk 11'de başlaması bekleniyor.