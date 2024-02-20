Galatasaray'da keyifler yerinde... Sezonun en yoğun ve kritik periyotlarından birine girerken, Ankaragücü gibi zorlu bir deplasmandan hem de rotasyonlu kadrosuyla rahat bir 3 puan çıkaran Sarı-Kırmızılı ekip, Fenerbahçe'ye 1 günlüğüne bıraktığı liderlik koltuğunu geri almanın sevincini yaşıyor.

OYUNCULARINI TEBRİK ETTİ

Sparta Prag ile oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde hem moralleri yükselten hem de fiziksel açıdan fazla zorlanmayan Cim Bom'da, riske edilmeyen oyuncular da Çekya deplasmanında forma giyebilecek.

Teknik direktör Okan Buruk, ortaya koydukları performanstan ötürü oyuncularını tebrik ederken, aynı grafiği sezonun kalan bölümünde de beklediğini ifade etti.

SADECE SİVAS BERABERLİĞİ

Buruk'un altını çizdiği grafik ise tam anlamıyla parmak ısırtan cinsten. Öyle ki Sarı-Kırmızılı ekip, 2024 senesinde fire vermeden ilerlemeye devam ediyor.

Yeni yılda Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi olmak üzere 3 ayrı kulvarda 12 resmi maça çıkan Cim Bom, tam 11 galibiyet elde ederken, sadece Sivasspor deplasmanından beraberlikle döndü.

TÜM EKSİKLERİNE RAĞMEN

Üstelik bu maçların büyük bölümünde Galatasaray'ın ideal bir sağ beki ve sol beki de yoktu. Okan hoca, yeni transferlerin uyum sürecini tamamlaması ve eksiklerin takıma dönmesiyle beraber çok daha efektif bir oyun ortaya koyacaklarını düşünüyor.