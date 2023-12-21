İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2023 Perşembe / 9 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,1582
  • EURO
    32,0324
  • ALTIN
    1908.95
  • BIST100
    7684
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da konu kapandı! Angelino'ya yol gözüktü
Spor

Galatasaray'da konu kapandı! Angelino'ya yol gözüktü

Sezon başında Leipzig'den kiralık olarak Galatasaray kadrosuna katılan Angelino sarı kırmızılılarda istenileni veremedi. Sözleşmesinde bulunan 20 maçlık zorunlu satın alma maddesi nedeniyle teknik direktör Okan Buruk oyuncuyu oynatmama kararı aldı. Ara transfer döneminde oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor. İşte detaylar...

Sabah21 Aralık 2023 Perşembe 12:00 - Güncelleme:
Galatasaray'da konu kapandı! Angelino'ya yol gözüktü
ABONE OL

Galatasaray'ın Leipzig'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Angelino, Fatih Karagümrük karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. 19 mücadelede forma giyen 26 yaşındaki oyuncunun bir maç daha oynaması halinde, kiralık sözleşmesindeki 6 milyon Euro'luk opsiyon devreye girecekti. İspanyol sol bekin performansından memnun olmayan sarı-kırmızılılar,

Angelino'yu artık oynatmayacak. 11 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde sol bek takviyesi yapacak Galatasaray'da, Angelino ile yollar ayrılacak.

BARIŞ ALPER TAM GAZ

Pendik ve Adana Demirspor karşılaşmalarında kanat oyuncusu olmasına rağmen sol bekte görev yapan Barış Alper Yılmaz, dün de bu bölgede ter döktü. Yeni transfer gelene kadar sol bekte oynayacak olan 23 yaşındaki futbolcu, mücadelenin tamamında sahada kalırken performansı büyük beğeni topladı. Barış Alper 78 defa topla buluşup, 34 pas yaptı. Ayrıca 2 top kaparken girdiği 20 ikili mücadelenin 11'ini kazandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.