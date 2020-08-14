İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2020 Cuma / 24 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3782
  • EURO
    8,7064
  • ALTIN
    461.451
  • BIST100
    1082.38
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da koronavirüs şoku! İki futbolcunun testi pozitif çıktı
Spor

Galatasaray'da koronavirüs şoku! İki futbolcunun testi pozitif çıktı

Galatasaray, iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

DHA14 Ağustos 2020 Cuma 13:05 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 13:05
ABONE OL

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, COVID-19 testleri pozitif çıkan oyuncularda klinik şikayet olmadığı kaydedildi.

Galatasaray Kulübü'nün açıklaması şu şekilde: "Kulübümüz tarafından, 2020-2021 sezonu öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park’ın ve Liv Hospital’ın katkılarıyla tatil dönüşü yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır. Konu ile ilgili yeni bir gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.