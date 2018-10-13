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Galatasaray'da kötü gidişat devam ediyor

Galatasaray, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ikinci hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda oynanan mücadeleden 83-78 mağlup ayrıldı.

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Galatasaray, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ikinci hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geldi. Galatasaray,  Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda oynanan mücadeleden 83-78 mağlup ayrıldı.

İki tarafın sık sık üstünlük değiştirdiği maçın ilk çeyreği Bahçeşehir Koleji’nin 21-18’lik üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyrekte bir ara beş sayı kadar öne geçen Galatasaray çeyrek sonunda üstünlüğünü koruyamadı ve devreye 44-37 geride girdi. Üçüncü çeyrekte erken faul problemine giren Galatasaray, rakibinin sık sık serbest atış çizgisine gelmesine engel olamasa da genel olarak iyi bir savunma performansı sergiledi ve Bahçeşehir Koleji’ni bu çeyrekte yalnızca 14 sayıda tuttu.

Son çeyreğe çok hızlı giren Sarı Kırmızılı ekip ilk iki dakikayı 58-62 önde geçti. Maçta bitime 6:30 kala ev sahibi ekip ufak bir seri yakaladı. Maçta son 3 dakikaya Galatasaray 70-73 önde girdi. Son bölümde Quino Colom’un etkili performansına engel olamayan Sarı Kırmızılılar üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

İlk çeyrek sonucu: 21-18

İkinci çeyrek sonucu: 44-37 (23-19)

Üçüncü çeyrek sonucu: 58-55 (14-18)

Dördüncü çeyrek sonucu: 83-78 (25-23)

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