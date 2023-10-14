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Spor

Galatasaray'da kritik gün! Mali genel kurul toplantısı gerçekleştirilecek

Galatasaray, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde yıllık olağan mali genel kurul toplantısını gerçekleştirecek. Toplantı saat 10.00'da başlayacak.

14 Ekim 2023 Cumartesi 09:14 - Güncelleme:
Galatasaray'da kritik gün! Mali genel kurul toplantısı gerçekleştirilecek
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Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı cumartesi (bugün) günü gerçekleştirilecek.

Haliç Kongre Merkezi'nde saat 10.00'da başlayacak kongre, çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

İlk olarak genel kurul divanının oluşturulacağı toplantıda, yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından 1 Ocak-31 Mayıs 2023 dönemini kapsayan raporların takdimine geçilecek.

Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından görüşmelere başlanacak.

Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların tamamlanmasının ardından yönetim ve denetim kurullarının ibrası üyelerin oyuna sunulacak.

Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erec

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