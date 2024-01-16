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Spor

Galatasaray'da kupa mesaisi başladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA16 Ocak 2024 Salı 17:45 - Güncelleme:
Galatasaray'da kupa mesaisi başladı
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Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 18 Ocak Perşembe günü Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında dün sahasında Mondihome Kayserispor'u 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, Ümraniyespor mücadelesi öncesinde ilk antrenmanını ara vermeden yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dünkü Kayserispor mücadelesinde oynayan futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer futbolcular ise dinamik ısınmayla başladıkları antrenmanda topa sahip olma çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla sona erdi.

Dünkü antrenmanın bir bölümüne katılan Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, idmanın tamamında takımla çalıştı.

Antrenman öncesinde 21 yaşına giren sol bek Kazımcan Karataş'ın doğum günü kutlandı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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