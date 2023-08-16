Galatasaray'da Luyindama bilmecesi

Sarı kırmızılı kulübün yollarını ayırmak isteyip de çözüm bulamadığı oyuncuların başında Luyindama geliyor.

Galatasaray'la sözleşmesi devam eden ve kiralıktan geri dönen Kongolu stoper, henüz hiçbir takımla anlaşamadı.

TÜM ALACAKLARINI İSTİYOR

Oyuncunun sözleşme feshi için bundan sonraki tüm alacaklarını peşin istemesi de kulüp cephesinde sıkıntı yaratıyor.

AVRUPA'DA KULÜP ARIYOR

Süper Lig'den beklediği teklifleri alamayan Luyindama'ya Avrupa'da kulüp arandığı öğrenildi.

Galatasaray Yönetimi, gerekirse tecrübeli savunmacının maaşının bir bölümünü karşılamayı düşünüyor.