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Spor

Galatasaray'da Luyindama bilmecesi

Galatasaray'da yolların ayrılması istenen isimlerden 29 yaşındaki defans oyuncusu Christian Luyindama konusunda henüz çözüm sağlanamadı.

Fanatik16 Ağustos 2023 Çarşamba 09:55 - Güncelleme:
Galatasaray'da Luyindama bilmecesi
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Sarı kırmızılı kulübün yollarını ayırmak isteyip de çözüm bulamadığı oyuncuların başında Luyindama geliyor.

Galatasaray'la sözleşmesi devam eden ve kiralıktan geri dönen Kongolu stoper, henüz hiçbir takımla anlaşamadı.

TÜM ALACAKLARINI İSTİYOR

Oyuncunun sözleşme feshi için bundan sonraki tüm alacaklarını peşin istemesi de kulüp cephesinde sıkıntı yaratıyor.

AVRUPA'DA KULÜP ARIYOR

Süper Lig'den beklediği teklifleri alamayan Luyindama'ya Avrupa'da kulüp arandığı öğrenildi.

Galatasaray Yönetimi, gerekirse tecrübeli savunmacının maaşının bir bölümünü karşılamayı düşünüyor.

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