Galatasaray'da Luyindama kararsızlığı

Galatasaray şampiyonluğa kilitlenirken, sezon sonunda kimlerle yola devam edileceği merak ediliyor.

Devre arasında kadro dışı kalan Eren Derdiyok'un gönderilmesi kesin gibi...

Kulüp tarafından açıklanmasa da 6 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu olduğu iddia edilen Luyindama'nın da bonservisinin alınması bekleniyor.

Diğer altı futbolcunun durumu ise belirsiz.

YÜKSEK MAAŞ YOK

Onyekuru, çalışma izni alırsa bir daha kiralamak zor çünkü Nijeryalı Ada'yı istiyor. Stoke, Ndiaye'yi bonservisi ile göndermeyi hedefliyor. Sinan Gümüş'ü taraftar istemiyor. Yıllık 3 milyon euro alan Selçuk ya parasını düşürecek ya da veda edecek.

Derbide iyi iş çıkaran Semih'in Prag'la kontratı 2020'de bitiyor ve Terim isterse bonservisi alınabilir. Muğdat rotasyon için 1 yıl daha kalabilir.

11 MİLYON EURO KAR

Aslan'da sözleşmesi bitecek oyunculara verilen maaş 11 milyon euro civarında. Ndiaye 2.75, Onyekuru 1.2 milyon, Selçuk 2.95 milyon, Eren 2.15 milyon, Sinan 650 bin, Muğdat 300 bin, Semih 550 bin euro alıyor.

(Fotomac)