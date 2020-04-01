01 Nisan 2020 Çarşamba 23:23 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 23:24

Dünyayı saran koronavirüs (Covid-19) futbol ekonomisini de bir hayli sıkıntıya sokarken, ülkemizde de kulüplerin gelir kalemlerini kısıtladı.

Böyle bir ortamda özellikle futbolculardan fedakarlık bekleyen Galatasaray yönetimi, hiçbir açıklama olmaksızın çok düşük bütçelerle emeğini ortaya koyan kulüp çalışanlarının bu ayki maaşlarını yüzde 30 daha az verdi.

Yapılan indirim kulübe yakın kaynaklardan doğrulanırken, yönetimin bu tavrı tepki topladı.

Kulüp çalışanları zaten cüzi olan maaşlarının geri kalanını da bekliyor.

Galatasaray'da personel maaşlarına yüzde 30 indirim yapıldığı belirtilmişti.

(ajansspor)