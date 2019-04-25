Galatasaray'da Marcao sakatlandı
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray'da sakatlanan savunma oyuncusu Marcao, oyuna devam edemedi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray'da Marcao şoku yaşanıyor.
Sarı-kırmızıl ekipte sakatlık geçiren Brezilyalı stoper, 32. dakikada kenara alınırken yerine Selçuk İnan oyuna dahil oldu.
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