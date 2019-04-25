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Galatasaray'da Marcao sakatlandı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray'da sakatlanan savunma oyuncusu Marcao, oyuna devam edemedi.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray'da Marcao şoku yaşanıyor.

Sarı-kırmızıl ekipte sakatlık geçiren Brezilyalı stoper, 32. dakikada kenara alınırken yerine Selçuk İnan oyuna dahil oldu.

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