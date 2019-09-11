Galatasaray'da Martin Linnes, TFF'ye bildirilen takım listesine yazılmadı
Galatasaray, TFF'ye bildirilen Süper Lig'de oynayacak 28 kişilik kadroya Martin Linnes'i yazmadı.
Galatasaray'da 14 yabancı sınırına takılan isim resmileşti. Sarı kırmızılı ekip, Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiği 28 kişilik kadroya Martin Linnes'i dahil etmedi.
Yeni transferlerin tamamı, kadroya yazılırken 15. yabancı konumuna düşen Martin Linnes, kadroda kendisine yer bulamadı. Galatasaray yönetimi, geçtiğimiz günlerde Norveçli oyuncuya 6 aylık kiralık takım bulmasını söylemişti.
Galatasaray'ın TFF'ye sunduğu 28 kişilik kadrosu şu şekilde;
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