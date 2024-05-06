Galatasaray'da takımda kalması istenen Dries Mertens ile yapılan yeni sözleşme görüşmeleri devam ediyor.

DRIES MERTENS'İN TALEBİ

Galatasaray, Dries Mertens ile henüz anlaşma sağlamadı. Belçikalı futbolcu, şu anda aldığı maaş civarında bir ücret talep ediyor.

Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor. Mertens indirimi kabul ederse, sözleşme bir yıllığına yenilenecek.

GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA

Dries Mertens, Sivasspor karşılaşmasının ardından geleceği için gelen sorunun ardından, "Göreceğiz, bu hafta görüşmeler olacak." şeklinde cevap vermişti.

SEZON KARNESİ

Galatasaray'da bu sezon 48 maçta süre bulan 37 yaşındaki deneyimli futbolcu, 11 gol, 17 asistlik performans ortaya koydu.