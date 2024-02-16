Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Sparta Prag karşısında attığı golle bu sezonki gol sayısını 7'ye çıkardı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray Rams Park'ta Çekya takımı Sparta Prag ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Belçikalı futbolcu Dries Mertens kaydetti. 60. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından topla buluşan Mertens'in vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-1 oldu.

36 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 7. golünü kaydetti. Mertens bu gollerin 4'ünü Süper Lig'de, 2'sini Şampiyonlar Ligi elemelerinde ve 1'ini de UEFA Avrupa Ligi'nde attı.

Müsabakaya 11'de başlayan Dries Mertens'in yerine 90. dakikada Carlos Vinicius dahil oldu.