13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7419
  • 6,5142
  • 235.15
  • 97.655
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'da Mitroglou krizi çıktı!

Genelde oyuna sonradan giren Yunan forvet Kostas Mitroglou'nun bu durumdan oldukça rahatsızlık duyduğu ortaya çıktı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ocak ayında Mario Balotelli’nin Marsilya’ya imza atmasının ardından yedek kulübesinden çıkamayacağını anlayan ve sürekli olarak forma şansı bulabileceği bir takıma transfer olmak isteyen Kostas Mitroglu’nun Galatasaray’da huzursuz günler yaşadığı ortaya çıktı.
 
'KOSTAS PENALTI ATMADIĞI İÇİN Mİ YEDEK?'
 
Devre arasında kiralık olarak 1,5 yıllığına Galatasaray’a imza atan Mitroglou’nun ilk 11 oyuncusu olmadığı için bir hayli rahatsızlık duyduğu belirtilirken, Yunan forvetin oyuna sürekli olarak sonradan girmeye başlaması Kostas’ı moralmen yıktığı bildirildi. Görev aldığı maçlarda etkisiz bir görüntü ortaya koymasına rağmen sürekli olarak Diagne ile sahaya çıkan Fatih Terim’in Kostas Mitroglou’na haksızlık yaptığı ifade edilirken, tecrübeli forvetin sezon sonunda durumunu bir kez daha gözden geçireceği öğrenildi.
 
'DİAGNE HER MAÇ SONUNDA ELEŞTİRİLİYOR AMA HEP İLK 11'DE'
 
Sarı kırmızılı formayla sadece 3 maça ilk 11’de çıkan Kostas Mitroglou 1 gol 1 asist yaparken, 31 yaşındaki milli futbolcunun menajerine ‘Marsilya Balotelli’yi alınca yedek kalmamak için Galatasaray’a geldim, fakat burada kulübeden çıkamadım. Oynadığım maçlarda etkili olduğumu düşünüyorum, Diagne her maçta eleştiriliyor ama nedense bir sonraki maçta yine yedekte kaldığımı görüyorum.’ diyerek serzenişte bulunduğu anlaşıldı.
 

Doğu Ekspresi’nin o ilçeden geçerken çekilen görüntüleri 1,5 milyon kişi izledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'de saldırı alarmı: Şüpheli lise öğrencisi ölü ele geçirildi

ABD'de saldırı alarmı: Şüpheli lise öğrencisi ölü ele geçirildi

Dünya'ya yıldızlar arası bir nesne çarptı

Dünya'ya yıldızlar arası bir nesne çarptı

Trump'tan Ivanka'ya başkanlık teklifi

Trump'tan Ivanka'ya başkanlık teklifi

Uzayda 11 ay kalacak

Uzayda 11 ay kalacak

Orhan Gencebay yoğun bakımda

Orhan Gencebay yoğun bakımda

Eski ÖSYM Başkanı Demir hakkında karar verildi

Eski ÖSYM Başkanı Demir hakkında karar verildi

Time'ın 'Yılın en etkili 100 ismi' listesinde dikkat çeken isimler

Time'ın 'Yılın en etkili 100 ismi' listesinde dikkat çeken isimler

Trump'a tepki yağdı

Trump'a tepki yağdı
 

POPÜLER HABERLER

İzinsiz açıklama yapmak isteyen HDP´li gruba müdahale edildi

İzinsiz açıklama yapmak isteyen HDP´li gruba müdahale edildi

'Muş Ovası' çeşitli kuş türlerini ağırlıyor

'Muş Ovası' çeşitli kuş türlerini ağırlıyor

Tarihi top kedi yuvası oldu

Tarihi top kedi yuvası oldu

ABD'nin gizli jetlerini tespit edebiliyor

ABD'nin gizli jetlerini tespit edebiliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA