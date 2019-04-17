Galatasaray'da Mitroglou krizi çıktı!

Ocak ayında Mario Balotelli’nin Marsilya’ya imza atmasının ardından yedek kulübesinden çıkamayacağını anlayan ve sürekli olarak forma şansı bulabileceği bir takıma transfer olmak isteyen Kostas Mitroglu’nun Galatasaray’da huzursuz günler yaşadığı ortaya çıktı.

'KOSTAS PENALTI ATMADIĞI İÇİN Mİ YEDEK?'

Devre arasında kiralık olarak 1,5 yıllığına Galatasaray’a imza atan Mitroglou’nun ilk 11 oyuncusu olmadığı için bir hayli rahatsızlık duyduğu belirtilirken, Yunan forvetin oyuna sürekli olarak sonradan girmeye başlaması Kostas’ı moralmen yıktığı bildirildi. Görev aldığı maçlarda etkisiz bir görüntü ortaya koymasına rağmen sürekli olarak Diagne ile sahaya çıkan Fatih Terim’in Kostas Mitroglou’na haksızlık yaptığı ifade edilirken, tecrübeli forvetin sezon sonunda durumunu bir kez daha gözden geçireceği öğrenildi.

'DİAGNE HER MAÇ SONUNDA ELEŞTİRİLİYOR AMA HEP İLK 11'DE'

Sarı kırmızılı formayla sadece 3 maça ilk 11’de çıkan Kostas Mitroglou 1 gol 1 asist yaparken, 31 yaşındaki milli futbolcunun menajerine ‘Marsilya Balotelli’yi alınca yedek kalmamak için Galatasaray’a geldim, fakat burada kulübeden çıkamadım. Oynadığım maçlarda etkili olduğumu düşünüyorum, Diagne her maçta eleştiriliyor ama nedense bir sonraki maçta yine yedekte kaldığımı görüyorum.’ diyerek serzenişte bulunduğu anlaşıldı.