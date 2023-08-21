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Spor

Galatasaray'da Molde maçı mesaisi devam ediyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile oynayacağı karşılaşmanın çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

IHA21 Ağustos 2023 Pazartesi 21:41 - Güncelleme:
Galatasaray'da Molde maçı mesaisi devam ediyor
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

Galatasaray Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın sabah saatlerinde Norveç'e hareket edecek ve maç öncesindeki son antrenmanını TSİ 20.30'da Molde Stadı'nda gerçekleştirecek.

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