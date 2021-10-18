Galatasaray'da Mostafa Mohamed geri döndü

18 Ekim 2021 Pazartesi 10:37 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 10:37

Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde katılan Mostafa Mohamed, 17 maçta kaydettiği 9 gol ile adından söz ettirmişti. 23 yaşındaki futbolcudan bu sezon beklentiler büyüktü. Ancak Mısırlı, sezona istediği gibi bir giriş yapamadı. Mohamed, son olarak geçtiğimiz sezon 11 Mayıs'ta oynanan Denizlispor karşılaşmasında fileleri havalandırdıktan sonra tam 14 resmi karşılaşmada suskun kaldı. Ancak yıldız oyuncu, bu serisine geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespord karşılaşmasında son verdi. Mısırlı futbolcu, attığı 2 gol ile 3-2'lik zaferin mimarı oldu.

MOHAMED 3 PUANIN MİMARI OLDU

23 yaşındaki genç forvet, gollerine dün de devam etti. Mohamed, henüz 4. dakikada takipçiliğini konuşturarak, topu filelere gönderdi. Karşılaşmadaki tek golün sahibi olan Mohamed, 3 puanın mimarı oldu. 87. dakikada yerini Diagne'ye bırakan Mohamed, çalışkanlığı ile alkış alırken, özellikle ilk devredeki etkili performansı ile Yeşil-Beyazlı ekibin savunma oyuncularına zor anlat yaşattı.