Galatasaray'da Mostafa Mohamed ve Olimpiu Morutan için karar verildi

Galatasaray'da Fransa'nın Nantes takımına kiralık gönderilen Mostafa Mohamed'in performansı yakından izleniyor. Fransız ekibi, 5 milyon 750 bin avro öderse Mohamed'in bonservisini alacak.

İŞTE GALATASARAY'IN MOSTAFA MOHAMED STRATEJİSİ

Sabah'ın haberine göre; Mauro Icardi'nin kiralık anlaşmasının ve Bafetimbi Gomis'in sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle sezon sonunda golcü ihtiyacı doğacak Galatasaray'da, Mostafa Mohamed için izlenecek strateji belli oldu.

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MOHAMED GERİ ÇAĞRILACAK

Sarı kırmızılı takımda Icardi takımda kalsa da, takımdan ayrılsa da, Fransa'da 8 gol-5 asistle oynayan Mısırlı forvetin opsiyonu kullanılamazsa Nantes ile bonservis pazarlığı yapılmayacak ve Mohamed geri çağrılacak.

MORUTAN'DA DA AYNI SENARYO

Aynı durum, sezon başında İtalya Serie B takımlarından Pisa'ya kiralanan Rumen yıldız Olimpiu Morutan için de geçerli. Pisa, Serie A'ya yükselemezse Morutan'ın 5.5 milyon avroluk satın alma opsiyonu devre dışı kalacak ve Galatasaray'a geri dönecek.