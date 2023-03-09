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Spor

Galatasaray'da Mostafa Mohamed ve Olimpiu Morutan için karar verildi

Galatasaray'da, kiralık olarak gönderilen Mostafa Mohamed ve Olimpiu Morutan için karar verildi. Nantes Mostafa Mohamed'in, Pisa ise Olimpiu Morutan'ın satın alma opsiyonlarını kullanmazsa iki futbolcu da gelecek sezon Galatasaray'da forma giyecek.

Sabah9 Mart 2023 Perşembe 09:56 - Güncelleme:
Galatasaray'da Mostafa Mohamed ve Olimpiu Morutan için karar verildi
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Galatasaray'da Fransa'nın Nantes takımına kiralık gönderilen Mostafa Mohamed'in performansı yakından izleniyor. Fransız ekibi, 5 milyon 750 bin avro öderse Mohamed'in bonservisini alacak.

İŞTE GALATASARAY'IN MOSTAFA MOHAMED STRATEJİSİ

Sabah'ın haberine göre; Mauro Icardi'nin kiralık anlaşmasının ve Bafetimbi Gomis'in sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle sezon sonunda golcü ihtiyacı doğacak Galatasaray'da, Mostafa Mohamed için izlenecek strateji belli oldu.

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MOHAMED GERİ ÇAĞRILACAK

Sarı kırmızılı takımda Icardi takımda kalsa da, takımdan ayrılsa da, Fransa'da 8 gol-5 asistle oynayan Mısırlı forvetin opsiyonu kullanılamazsa Nantes ile bonservis pazarlığı yapılmayacak ve Mohamed geri çağrılacak.

MORUTAN'DA DA AYNI SENARYO

Aynı durum, sezon başında İtalya Serie B takımlarından Pisa'ya kiralanan Rumen yıldız Olimpiu Morutan için de geçerli. Pisa, Serie A'ya yükselemezse Morutan'ın 5.5 milyon avroluk satın alma opsiyonu devre dışı kalacak ve Galatasaray'a geri dönecek.

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