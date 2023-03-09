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Spor

Mauro Icardi için Nicolo Zaniolo feda edilecek!

Mauro Icardi'nin kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'daki performansı sarı kırmızılıların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Galatasaray Yönetimi'nin Mauro Icardi'nin bonservisini alabilmek için Nicolo Zaniolo'yu parlatıp satmayı hedefliyor.

Sabah9 Mart 2023 Perşembe 09:35 - Güncelleme:
Mauro Icardi için Nicolo Zaniolo feda edilecek!
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Galatasaray'da attığı gollerle taraftarın gönlünde taht kuran Mauro İcardi'nin yeni sezonda takımda olup olmayacağı sarı kırmızılıların en çok merak ettiği konulardan biri.

MAURO ICARDI'NIN BONSERVİSİNİ ALMAK İÇİN PLAN YAPILDI

Kiralık oynayan Arjantinli yıldız için şimdilik beklemeye geçen sarı-kırmızılı kurmaylar, bir yandan da plan yapıyor.

ZANIOLO SATILACAK, ICARDI'NİN BONSERVİSİ ALINACAK

Devre arasında kadroya katılan Nicolo Zaniolo'yu parlatıp yaz döneminde 35 milyon avroya satmayı hedefleyen yönetimin, İcardi'nin bonservisini de 10 milyon avronun altında bir rakama PSG'den almak istediği kaydedildi.

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