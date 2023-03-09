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Spor

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique tehlikesi! Sözleşme feshedilirse...

Gustavo Henrique ile sezon sonunda yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe, Brezilyalı stoperin kulübü Flamengo ile yaptığı sözleşmedeki 'zorunlu satın alma maddesi' nedeniyle zor duruma düşebilir. İşte Gustavo Henrique'nin Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili detaylar...

Star Gazetesi9 Mart 2023 Perşembe 15:14 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Gustavo Henrique tehlikesi! Sözleşme feshedilirse...
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Fenerbahçe, sezon başında Flamengo'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gustavo Henrique ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE, GUSTAVO HENRIQUE İLE YOLLARINI AYIRIYOR

Brezilya basınında çıkan haberlere göre; 29 yaşındaki stoper, sezon sonunda Flamengo'ya dönecek. Haberde Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanını açmak için bazı futbolcularıyla yollarını ayıracağı vurgulanırken, Gustavo Henrique'nin de bu isimlerden biri olduğu belirtildi.

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FENERBAHÇE OPSİYONU KULLANMAZSA CEZA ÖDEYEBİLİR

Sarı lacivertlilerin Henrique ve Flamengo ile yaptığı anlaşmada, futbolcunun dizinden sakatlanmamasına bağlı olarak 1.4 milyon avroluk zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. Fenerbahçe'nin sözleşmeyi bozmaya, satın alma işlemini gerçekleştirmemeye istekli olduğu ve fesih cezası ödeyebileceği iddia edildi.

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GUSTAVO HENRIQUE'Yİ FLAMENGO DA İSTEMİYOR

Gustavo Henrique, Fenerbahçe tarafından satın alınmadığı takdirde Flamengo'ya geri dönecek. Henrique'yi kadrosunda düşünmeyen Brezilya kulübü ise futbolcuyla 31 Aralık 2023'te sona erecek sözleşmesinin feshi konusunda pazarlık yapacak.

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22 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe ile 22 resmi maça çıkan tecrübeli stoper, 1668 dakika sahada kalırken 3 gol attı, 1 kez de asist yaptı.

Star Gazetesi

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