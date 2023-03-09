Fenerbahçe'de Gustavo Henrique tehlikesi! Sözleşme feshedilirse...

Fenerbahçe, sezon başında Flamengo'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gustavo Henrique ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Brezilya basınında çıkan haberlere göre; 29 yaşındaki stoper, sezon sonunda Flamengo'ya dönecek. Haberde Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanını açmak için bazı futbolcularıyla yollarını ayıracağı vurgulanırken, Gustavo Henrique'nin de bu isimlerden biri olduğu belirtildi.
Sarı lacivertlilerin Henrique ve Flamengo ile yaptığı anlaşmada, futbolcunun dizinden sakatlanmamasına bağlı olarak 1.4 milyon avroluk zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. Fenerbahçe'nin sözleşmeyi bozmaya, satın alma işlemini gerçekleştirmemeye istekli olduğu ve fesih cezası ödeyebileceği iddia edildi.
Gustavo Henrique, Fenerbahçe tarafından satın alınmadığı takdirde Flamengo'ya geri dönecek. Henrique'yi kadrosunda düşünmeyen Brezilya kulübü ise futbolcuyla 31 Aralık 2023'te sona erecek sözleşmesinin feshi konusunda pazarlık yapacak.
Fenerbahçe ile 22 resmi maça çıkan tecrübeli stoper, 1668 dakika sahada kalırken 3 gol attı, 1 kez de asist yaptı.
Star Gazetesi