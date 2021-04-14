14 Nisan 2021 Çarşamba 20:35 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 20:38

Galatasaraylı golcü futbolcu, Mustafa Muhammed'in Zamalek ile sarı kırmızılı kulübe gelmeden önce imzaladığı sözleşmelerin çalındığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed'in Zamalek'teki kontratı, kulübünde sıkıntıya neden oldu. Mısır basınında yer alan haberlere göre oyuncunun sarı-kırmızılılara transferi öncesi imzaladığı Zamalek kulübündeki bu sözleşme ortadan kayboldu.

KULÜPTE ÇIKAN KRİZ İSTİFA GETİRDİ



Mısır'da yayın yapan Koora365 haber sitesinde 'Mostafa Mohamed'in kontratı Zamalek'ten çalındı' başlığıyla yayınlanan haberde 23 yaşındaki forvetin Galatasaray'a transferi öncesi imzaladığı yeni sözleşmesinin bulunamadığı bildirildi. Futbolcunun kontratının bulunamamasının kulüpte krize yol açtığı ve kulüp yöneticisi ekibin yöneticisi Ahmed İbrahim'in yaşananlardan sonra istifa ettiği öğrenildi.