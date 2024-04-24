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  • Galatasaray'da mutlu sona geri sayım! İşte şampiyonluk için ihtimaller...
Spor

Galatasaray'da mutlu sona geri sayım! İşte şampiyonluk için ihtimaller...

Galatasaray, Süper Lig'de sona yaklaşılırken en yakın rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını 4'e yükseltti. Sarı-kırmızılılara kalan 5 haftada şampiyonluk için 8 puan yetebilir. İşte ihtimaller...

Sabah24 Nisan 2024 Çarşamba 11:05 - Güncelleme:
Galatasaray'da mutlu sona geri sayım! İşte şampiyonluk için ihtimaller...
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Süper Lig'de 14 maçlık galibiyet serisi yakalayan lider Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe'nin Sivas'ta takılmasıyla puan farkını 4'e çıkardı. Kalan 5 haftada sarı-kırmızılı takıma mutlu son için 8 puan yetebilir.

İşte ihtimaller:

12 PUAN ALIRSA %100 ŞAMPİYON

Galatasaray derbide Fenerbahçe'ye yenilse bile ligde diğer 4 maçını kazandığı senaryoda sarı-lacivertli rakibi 5'te 5 yapsa da şampiyon olacak.

BERABERLİK DE İŞİNE YARIYOR

Galatasaray'ın derbide Fenerbahçe ile berabere kaldığı senaryoda diğer 4 maçta alacağı 3 galibiyet-1 beraberlik de rakibinin sonuçlarına bakmadan şampiyonluğa ulaşmasını sağlıyor.

DERBİYİ GALATASARAY KAZANIRSA...

Galatasaray, derbide Fenerbahçe'yi yenerse şu an 86 puanı olan sarı-lacivertliler, Süper Lig'i maksimum 98 puanla tamamlayabilir. 90 puana sahip sarı-kırmızılı takıma da derbi galibiyetiyle birlikte ikili averaj sayesinde şampiyonluk için son 5 haftada 8 puan yetiyor.

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