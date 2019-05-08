Galatasaray'da Ndiaye ve Onyekuru için karar verildi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları yapılıyor. Sarı kırmızılılarda Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye'nin geleceği hakkında da karar verildi. Galatasaray'da 2019-2020 sezonunun planları da yapılmaya başlandı. Ryan Babel ile anlaşan, Douglas transferini ise bitirme noktasına gelen Galatasaray'da ayrılacak oyuncularda netleşmeye başladı.

Özellikle Galatasaray'da sezon başında kiralanan Onyekuru ile Ndiaye'nin durumu da netleşti. Sarı kırmızılılar iki futbolcusuna da teşekkür edecek ve sezon sonunda ayrılık yaşanacak. Onyekuru'nun performansından memnun olunsa da yüksek bonservisi nedeniyle girişimde bulunulmayacak.

Ndiaye ise sezon sonunda Stoke City'nin yolunu tutacak. Senegalli oyuncu için İngilizlerin 10 milyon euro ve üzerinde bir teklif beklemesi nedeniyle Galatasaray, transfer pazarlığına oturmayacak.

(Futbol Arena)