Galatasaray'ın toplam 43 milyon 500 bin euro bedelle İngiliz ekibi Aston Villa'ya zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Nicolo Zaniolo, bahis soruşturmasında. Ceza alırsa Sarı-Kırmızılı kulüp büyük bir maddi zarara uğrayabilir.

DAVA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

İtalya'daki bahis skandalında halka büyüyor. İlk olarak Tonali ve Zaniolo'nun soruşturma geçirdiği olayın büyüdüğü ve şimdilik 10 futbolcunun soruşturmaya dahil edileceği bildirildi. İtalyan basını bu oyuncuların suçlu bulunması halinde 3'er yıla kadar futboldan men ve para cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini duyurdu.

GALTASARAY'I SIKINTIYA SOKABİLİR

Cep telefonlarına ve tabletlerine el konulan oyuncular hakkında soruşturma detaylı bir şekilde devam ediyor. Bu durum kuşkusuz Zaniolo'yu Aston Villa'ya toplam 43.5 milyon euro bedelle gönderen G.Saray'ı da önümüzdeki dönemde sıkıntıya sokabilir.

CİMBOM'DA HESAPLAR ALT-ÜST!

Nicolo Zaniolo bu sezon için 5 milyon euro kiralama bedeli ve şarta bağlı 1 milyon 375 bin euro bonus karşılığı kiraya verilmiş, belli şartların oluşması (25 ya da 30 maç oynaması) halinde satın alma maddesinin devreye gireceği belirtilmişti.

G.SARAY'IN KAZANACAĞI ÜCRET

G.Saray zorunlu satın almanın gerçekleşmesi halinde oyuncudan 22 milyon 500 bin euro garanti ücret ve şartlara bağlı 15 milyon 500 bin euro bonus alacaktı. Ayrıca bir sonraki satıştan da Galatasaray'a yüzde 10 pay verilecekti.

ZANIOLO'NUN ANNESİ OYNAMIŞ!

Zaniolo hakkında bir çok iddia ortaya atılırken, İtalyan gazeteci Fabrizio Corona; Nicolo Zaniolo'nun, annesi üzerinden bahis oynadığını öne sürdü. Bu gelişme nedeniyle savcılık, Zaniolo'nun annesi Francesca Costa'nın da tüm banka işlemlerini, kazançlarını inceleyecek ve ardından Costa'nın da ifadesini alacak.