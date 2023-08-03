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Spor

Galatasaray'da Olimpija Ljubljana maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

3 Ağustos 2023 Perşembe 21:20 - Güncelleme:
Galatasaray'da Olimpija Ljubljana maçı hazırlıkları başladı
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Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Zalgiris'i Dries Mertens'in golüyle 1-0 mağlup eden Galatasaray'da şimdi gözler 3. ön eleme turuna çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

LUCAS TORREIRA TAKIMLA ÇALIŞTI

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık süreci sonrası Lucas Torreira da takımla çalıştı.

KEREM DEMİRBAY'IN İLK ANTRENMANI

Ayrıca Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Kerem Demirbay, ilk antrenmanına çıktı. Transferi sabah saatlerinde açıklanan Demirbay, teknik direktör Okan Buruk ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

"YÜZDE 100 GS"

Galatasaray'ın Kerem Demirbay'ın antrenman görüntüsüne ilişkin paylaşımında, "Yüzde 100 GS!" ifadeleri kullanıldı.

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