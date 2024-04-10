Galatasaray'da orta saha için hedef: Jens Cajuste

Galatasaray gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda orta saha oyuncuları Tanguy Ndombele ve Sergio Oliveira ile yolları ayırmayı düşünüyor.

CAJUSTE İÇİN BİLGİ ALINDI

İtalyan basınında yer alan habere göre, Galatasaray, Napoli'nin 24 yaşındaki orta sahası Jens Cajuste için bilgi aldı.

Cajuste, sezon başında 12 milyon Euro karşılığında Fransız temsilcisi Reims'ten Napoli'ye transfer olmuştu.

BU SEZON PERFORMANSI

ABD asıllı İsveçli orta saha Cajuste, bu sezon 29 maçta 1027 dakika görev yaptı ve sadece 1 asist kaydetti.