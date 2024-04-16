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Spor

Galatasaray'da Pendikspor mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde evinde Pendikspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA16 Nisan 2024 Salı 17:24 - Güncelleme:
Galatasaray'da Pendikspor mesaisi başladı
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Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 21 Nisan Pazar günü sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Topa sahip olma ve 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, Pendikspor karşılaşmasının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 18 Nisan Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 87 puanla 1. sırada yer alıyor.

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