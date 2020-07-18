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Spor

Galatasaray'da peş peşe kaçan penaltılar!

Galatasaray 33. haftada evinde konuk ettiği Göztepe maçında peş peşe penaltılar kaçırdı. Adem Büyük'ün kaçırdığı penaltıda Beto'nun bir ayağının kale çizgisinde olmadığını belirten hakem Koray Gençerler penaltıyı tekrarlattı. Bu kez de Belhanda topu üst direğe nişanlayarak penaltıdan yararlanamadı.

18 Temmuz 2020 Cumartesi 22:35 - Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 22:35
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Süper Lig'de Galatasaray ile Erzurumspor arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında konuşulan anlar yaşandı.

Maçın 46. dakikasında Sofiane Feghouli, ceza sahasında Atınç Nukan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Koray Gençerler beyaz noktayı gösterdi.

PENALTI TEKRAR EDİLDİ

VAR'dan onay gelmesinin ardından Galatasaray'da topun başına Adem Büyük geçti. Adem Büyük'ün kullandığı penaltıda Göztepe kalecisi Beto gole izin vermedi. Ancak hakem Koray Gençerler, Beto'nun çizgiyi erken terk ettiği gerekçesiyle Portekizli kaleciye sarı kart gösterdi ve penaltının tekrarlanmasını istedi.

Tekrarlanan penaltı için Younes Belhanda topun başına geçti. Galatasaray'ın Faslı ismi, penaltıda üst direği nişanlandı ve sarı-kırmızılılar, tekrarlanan vuruşta da gole ulaşamadı.

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